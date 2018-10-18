Бартомеу узнал мнение лидеров "Барселоны" на предмет возможного возвращения Неймара

1 Теги барселонанеймаржозеп мария бартомеупсж

Бартомеу узнал мнение лидеров "Барселоны" на предмет возможного возвращения НеймараВ каталонской "Барселоне" не исключают возможность возвращения на "Камп Ноу" ведущего форварда ПСЖ Неймара.

Так, согласно информации RAC1, президент "сине-гранатовых" Жозеп Мария Бартомеу уже узнал мнение ведущих игроков своей команды на предмет возможного подписания 26-летнего нападающего парижан.

Напомним, Неймар покинул "Барсу" со скандалом летом прошлого года. Бразилец до сих пор продолжает судиться с каталонцами из-за бонуса, который его бывший клуб отказывается ему выплачивать из-за его ухода.

Не пропустите:  журналист, первым сообщивший о трансфере Неймара в ПСЖ, заявил, что бразилец желает вернуться в Ла Лигу. | soccernews.ru

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Комментарии

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Толик

Ну и какое мнение у лидеров Барселоны?автор долпоеп!!!

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