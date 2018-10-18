Бартомеу узнал мнение лидеров "Барселоны" на предмет возможного возвращения Неймара

В каталонской "Барселоне" не исключают возможность возвращения на "Камп Ноу" ведущего форварда ПСЖ Неймара.

Так, согласно информации RAC1, президент "сине-гранатовых" Жозеп Мария Бартомеу уже узнал мнение ведущих игроков своей команды на предмет возможного подписания 26-летнего нападающего парижан.

Напомним, Неймар покинул "Барсу" со скандалом летом прошлого года. Бразилец до сих пор продолжает судиться с каталонцами из-за бонуса, который его бывший клуб отказывается ему выплачивать из-за его ухода.

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