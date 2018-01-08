Бартомеу: "В Коутиньо были заинтересованы другие клубы"

Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу прокомментировал подписание своим клубом контракта с полузащитником английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

" Коутиньо - одна из звезд мирового футбола и будет выступать здесь на протяжении многих лет. В нем были заинтересованы другие клубы, но он действительно хотел присоединиться к проекту Эрнесто Вальверде . Мы сделали очень важный шаг ", - цитирует Бартомеу El Mundo Deportivo.

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