Бартомеу: "В Коутиньо были заинтересованы другие клубы"

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Бартомеу: "В Коутиньо были заинтересованы другие клубы"Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу прокомментировал подписание своим клубом контракта с полузащитником английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

"Коутиньо - одна из звезд мирового футбола и будет выступать здесь на протяжении многих лет. В нем были заинтересованы другие клубы, но он действительно хотел присоединиться к проекту Эрнесто ВальвердеМы сделали очень важный шаг", - цитирует Бартомеу El Mundo Deportivo.

Не пропустите: эксклюзивный материал о подписании "Барселоной" Коутиньо. | soccernews.ru

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