Бартомеу: "В последние годы многие форварды отказывали "Барсе" из-за боязни конкуренции с MSN"

Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу рассказал о проблемах клуба при подписании новых игроков в линию атаки.

" Пако Алькасер - очень смелый парень, потому что он пришел сюда и бросил вызов Месси, Суаресу и Неймару. За последние годы были игроки, которые хотели и не хотели перейти к нам, но многие из них не решались подписывать контракт из-за страха оказаться на скамейке запасных ", - цитирует босса "сине-гранатовых" Mundo Deportivo.

Напомним, Бартомеу оценил вклад Месси в успехи "Барсы". | soccernews.ru