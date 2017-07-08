Бартомеу: "В последние годы многие форварды отказывали "Барсе" из-за боязни конкуренции с MSN"

Теги барселонажозеп мария бартомеулуис суареслионель мессинеймарпако алькасер

Бартомеу: "В последние годы многие форварды отказывали "Барсе" из-за боязни конкуренции с MSN"Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу рассказал о проблемах клуба при подписании новых игроков в линию атаки.

"Пако Алькасер - очень смелый парень, потому что он пришел сюда и бросил вызов Месси, Суаресу и НеймаруЗа последние годы были игроки, которые хотели и не хотели перейти к нам, но многие из них не решались подписывать контракт из-за страха оказаться на скамейке запасных", - цитирует босса "сине-гранатовых" Mundo Deportivo.

Напомним, Бартомеу оценил вклад Месси в успехи "Барсы". | soccernews.ru

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