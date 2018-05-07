Бартомеу: "Вальверде будет тренером "Барселоны" и в следующем сезоне"

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Бартомеу: "Вальверде будет тренером "Барселоны" и в следующем сезоне"Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу высказался по будущему главного тренера своей команды Эрнесто Вальверде.

"Вальверде будет тренером "Барсы" и в следующем сезоне. Он хочет продолжить работу с командой. Я никогда не задумывался об увольнении Вальверде. Команда под его руководством провела отличный сезон", - цитирует Бартомеу El Mundo Deportivo.

Напомним, Бартомеу подтвердил свою встречу с представителями Гризманна. | soccernews.ru

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