Бартомеу: "Вальверде будет тренером "Барселоны" и в следующем сезоне"

Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу высказался по будущему главного тренера своей команды Эрнесто Вальверде.

" Вальверде будет тренером "Барсы" и в следующем сезоне. Он хочет продолжить работу с командой. Я никогда не задумывался об увольнении Вальверде. Команда под его руководством провела отличный сезон ", - цитирует Бартомеу El Mundo Deportivo.

Напомним, Бартомеу подтвердил свою встречу с представителями Гризманна. | soccernews.ru