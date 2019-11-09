Бартомеу: "Вальверде - идеальный тренер для нынешней "Барселоны"

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Бартомеу: "Вальверде - идеальный тренер для нынешней "Барселоны"

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу выразил поддержку главному тренеру Эрнесто Вальверде.

По мнению руководителя каталонского клуба, действующий наставник способен построить новую команду.

"В этом сезоне в команде много молодых игроков, которые должны помочь нам. Считаем Вальверде идеальным тренером для руководства коллективом, состоящем из зрелых и перспективных футболистов. Важно создать связь между двумя поколениями, сформировать новую команду, которая будет вести "Барсу" вперёд. У Вальверде есть способности, чтобы справиться с этим", - приводит слова Бартомеу Mundo Deportivo.

55-летний Вальверде возглавляет "Барсу" с лета 2017 года. Под его руководством команда выиграла 4 трофея. Контракт тренера с клубом истекает по окончании текущего сезона.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Не завидую я Хрысте.... В принципе, согласен, Барт))

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