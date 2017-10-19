Бартомеу: "Вальверде оправдал надежды"

Президент "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу оценил работу Эрнесто Вальверде у руля каталонской команды.

"Мы знали, что из себя представляет Вальверде, как специалист. Он умён и отлично руководит игрой команды. Он оправдал надежды абсолютно всех. Вальверде влюбил в себя "Камп Ноу" и всех членов нашего клуба. Сто дней Эрнесто во главе "Барселоны" оказались оптимальными, и у нас снова большие стремления. Вальверде вернул нам спокойствие" - цитирует Бартомеу Marca.

Стоит отметить, что "Барселона" по итогам 8 туров лидирует в Примере, опережая ближайшего преследователя на 4 очка, а также уверенно выступает в Лиге Чемпионов, победив во всех трёх матчах группового этапа.

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