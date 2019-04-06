Бартомеу: "Верю, что Хави однажды возглавит "Барселону"

Президент "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу признался, что ждёт момента, когда команду сможет возглавить легенда клуба Хави.

"Верю, что Хави однажды возглавит "Барселону". Главное, чтобы у него были соответствующие амбиции и желание. Но сейчас мы полностью доверяем Вальверде, у которого контракт с клубом рассчитан до 2021 года. Хави знает, когда его время в Катаре подойдёт к концу, он получит работу в клубе - с юношеской, второй или первой командой, как только наберётся необходимого опыта. Он знает, мы его ждём, как только закончится его проект в Катаре", - цитирует Бартомеу ESPN.

Хави выступал за первую команду "Барселоны" с 1998 по 2015 год, после чего перебрался в "Аль-Садд".

Накануне звёздный испанец стал чемпионом Катара в составе своей команды.

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