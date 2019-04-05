Бартомеу: "Верю, что Месси будет играть за "Барселону" еще много лет"

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Бартомеу: "Верю, что Месси будет играть за "Барселону" еще много лет"

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу заявил, что клуб продлит контракт с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

"Мы намерен подписать новый контракт с Месси. Он все еще является молодым и его контракт действует еще два года. Он продолжает прогрессировать. Верю, что Лионель будет играть за "Барселону" еще много лет.

Месси является игроком одного клуба, его отношения с "Барселоной" будут вечными. Мы хотим, чтобы Месси остался в "Барселоне" навсегда, сначала в качестве игрока, а затем на другой должности", - приводит слова Бартомеу ESPN.

В нынешнем сезоне 31-летний Месси провел за "Барселону" 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 42 гола и отдал 21 результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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