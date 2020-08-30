Бартомеу все еще надеется продлить контракт с Месси

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Бартомеу все еще надеется продлить контракт с Месси

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу на следующей неделе встретится с Хорхе Месси, отцом и агентом нападающего каталонского клуба Лионеля Месси, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, Бартомеу надеется договориться о продлении контракта с футболистом. Впрочем, сам игрок твердо настроен покинуть клуб, так как не верит в возможность построения сильной команды при нынешнем руководстве клуба.

Ранее сообщалось, что интерес к 33-летнему Месси проявляют "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Челси", ПСЖ и "Интер". Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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