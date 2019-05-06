Бартомеу: "Все знают, "Барселона" - лучший посол Каталонии"
Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу рассказал как клуб влияет на политическую жизнь Каталонии. Об этом пишет The Guardian.
"У нас всегда была четкая политическая позиция. Мы за демократию и свободу выражений мнений.
Некоторые считают, что у нас слабая позиция, другие говорят, что она рискованная, но 77% согласны с ней. Мы защищаем наш язык и нашу историю.
Все знают, что "Барселона" - лучший посол Каталонии", - сказал президент.
Напомним, завтра, 7 мая, "Барселона" встретится с "Ливерпулем" в рамках ответного полуфинального матча Лиги чемпионов. Игра пройдет в Ливерпуле и начнется в 22:00 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|36
|83
|2
|Атлетико Мадрид
|36
|74
|3
|Реал Мадрид
|36
|68
|4
|Хетафе
|36
|58
|5
|Валенсия
|36
|55
|6
|Севилья
|36
|55
|7
|Атлетик Бильбао
|36
|50
|8
|Реал Сосьедад
|36
|47
|9
|Эспаньол
|36
|47
|10
|Алавес
|36
|47
|11
|Эйбар
|36
|46
|12
|Леганес
|36
|45
|13
|Бетис
|36
|44
|14
|Сельта Виго
|36
|40
|15
|Вильярреал
|36
|40
|16
|Леванте
|36
|40
|17
|Реал Вальядолид
|36
|38
|18
|Жирона
|36
|37
|19
|Райо Вальекано
|36
|31
|20
|Уэска
|36
|30