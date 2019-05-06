Бартомеу: "Все знают, "Барселона" - лучший посол Каталонии"

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Бартомеу: "Все знают, "Барселона" - лучший посол Каталонии"

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу рассказал как клуб влияет на политическую жизнь Каталонии. Об этом пишет The Guardian. 

"У нас всегда была четкая политическая позиция. Мы за демократию и свободу выражений мнений.

Некоторые считают, что у нас слабая позиция, другие говорят, что она рискованная, но 77%  согласны с ней. Мы защищаем наш язык и нашу историю. 

Все знают, что "Барселона" - лучший посол Каталонии", - сказал президент.

Напомним, завтра, 7 мая, "Барселона" встретится с "Ливерпулем" в рамках ответного полуфинального матча Лиги чемпионов. Игра пройдет в Ливерпуле и начнется в 22:00 (мск).

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