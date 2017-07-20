Бартомеу встретился с Неймаром

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Бартомеу встретился с НеймаромПрезидент каталонской "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу встретился с форвардом своей команды Неймаром, информирует sport.es.

По сведениям издания, босс "сине-гранатовых" возжелал лично разъяснить ситуацию с возможным уходом бразильца и попытаться убедить футболиста продолжить свою карьеру в стане своей команды. Результаты встречи Бартомеу с Неймаром пока остаются неизвестными.

Напомним, ранее президент "Барсы" излучал спокойствие относительно возможного ухода Неймара. | soccernews.ru

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