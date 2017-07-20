Бартомеу встретился с Неймаром

Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу встретился с форвардом своей команды Неймаром, информирует sport.es.

По сведениям издания, босс "сине-гранатовых" возжелал лично разъяснить ситуацию с возможным уходом бразильца и попытаться убедить футболиста продолжить свою карьеру в стане своей команды. Результаты встречи Бартомеу с Неймаром пока остаются неизвестными.

Напомним, ранее президент "Барсы" излучал спокойствие относительно возможного ухода Неймара. | soccernews.ru