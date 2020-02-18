Бартомеу встретится с игроками "Барселоны", чтобы обсудить скандал, связанных с критикой в соцсетях



Президент "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу проведет встречу с футболистами, чтобы объяснить им, как клуб работает в социальных сетях, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, руководитель каталонского клуба выскажется о скандальной ситуации и намерен заверить игроков, что клуб не собирался никого из них дискредитировать.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб заплатил один миллион евро компании i3 Ventures, которая обладает большим количеством аккаунтов в Twitter и Facebook. Целью сделки было улучшение имиджа президента клуба, а также нанесении ущерба его критикам. Кроме Месси, критиковались также Жерар Пике, Хосеп Гвардиола, Хави и Карлес Пуйоль.

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