Бартомеу встретится с игроками "Барселоны", чтобы обсудить скандал, связанных с критикой в соцсетях

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Бартомеу встретится с игроками "Барселоны", чтобы обсудить скандал, связанных с критикой в соцсетях
Президент "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу проведет встречу с футболистами, чтобы объяснить им, как клуб работает в социальных сетях, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, руководитель каталонского клуба выскажется о скандальной ситуации и намерен заверить игроков, что клуб не собирался никого из них дискредитировать.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб заплатил один миллион евро компании i3 Ventures, которая обладает большим количеством аккаунтов в Twitter и Facebook. Целью сделки было улучшение имиджа президента клуба, а также нанесении ущерба его критикам. Кроме Месси, критиковались также Жерар Пике, Хосеп Гвардиола, Хави и Карлес Пуйоль.

Не пропустите: Бартомеу выступил с заявлением в связи с критикой Месси в соцсетях. | http://soccernews.ru 
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Бартомеу выступил с заявлением в связи с критикой Месси в соцсетях

Бартомеу выступил с заявлением в связи с критикой Месси в соцсетях

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