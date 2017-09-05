Бартомеу высказался о ближайших трансферных планах "Барселоны"

Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу высказался о ближайших трансферных планах своего клуба.

" Планирование последующих приобретений зависит от того, как будет складываться сезон для команды, а также от изменений на трансферном рынке. Трансферные цели клуба на следующее лето будут определяться с приближением окончания сезона ", - цитирует Бартомеу El Mundo Deportivo.

Напомним, Бартомеу объяснил позицию "Барселоны" относительно прописывания суммы отступных в контрактах футболистов. | soccernews.ru