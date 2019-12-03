Бартомеу высказался о будущем Месси



Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу поделился мнением о будущем аргентинского нападающего Лионеля Месси, который в шестой раз в карьере выиграл "Золотой мяч".

"Я много общаюсь с Лионелем. Я знаю, что он будет играть еще долго. У него действующий контракт и Месси будет играть еще много лет.

Сейчас мы наслаждаемся его выигрышем "Золотого мяча". Думаю, что их будет еще много. Я счастлив", - приводит слова Бартомеу Marca.

В нынешнем сезоне 32-летний Месси провел за "Барселону" 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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