Бартомеу высказался о бывшем наставнике "Барселоны" Вальверде

Президент "Барселоны" Жосеп Мария Бартомеу прокомментировал увольнение Эрнесто Вальверде. Об этом сообщает Marca.



Место 55-летнего испанца занял Кике Сетьен, который недавно был представлен каталонским клубом.



"Что касается увольнения Вальверде, мне бы хотелось, чтобы всё было иначе. Мне очень нравилась его работа, но команде необходим новый импульс.



Я видел его утром в раздевалке "Барселоны". Мы обняли друг друга, я пообщался с футболистами", - сказал Бартомеу.

55-летний испанский специалист возглавлял "Барсу" с 2017 года. Под его руководством команда выиграла четыре трофея.

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