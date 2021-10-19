Бартомеу высказался о переходах Коутиньо и Дембеле в "Барселону"
Фото твиттер Off_Side
Бывший президент "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу ответил на критику в свой адрес по поводу приобретения для каталонского клуба полузащитника Филиппе Коутиньо и вингера Усмана Дембеле.
"Некоторые футболисты, купленные за большие деньги, не оправдали ожиданий, но такое случается. Когда мы только подписали этих игроков, все аплодировали. Коутиньо брали на замену Иньесте. Он был лучшим в АПЛ. Дембеле пришёл из-за ухода Неймара", - приводит слова Бартомеу AS.
"Барса" заплатила дортмундской "Боруссии" за Дембеле 135 миллионов евро в августе 2017 года. Француз забил 30 мячей и сделал 21 ассист в 118 играх.
Трансфер Коутиньо также обошёлся "сине-гранатовым" в 135 миллионов. Его выкупили в январе 2018 года у "Ливерпуля". Бразилец отличился 24 голами и 14 результативными передачами в 97 матчах.
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