Бартомеу высказался о роли Иньесты в "Барселоне"



Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу отдал должное полузащитнику команды Андресу Иньесте.

"Иньеста с 2004 года Иньеста является самым важным игроком "Барселоны". При каждом тренере, начиная с Франка Райкарда, он играл важную роль в команде.

Я считаю, что Андрес должен сам сделать заявление и объяснить свое решение. Я не могу ничего сказать по этому поводу. Нам нужно уважать его за карьеру, которую он провел здесь. Каждый отец хотел бы такого сына", – приводит слова Бартомеу Marca.

Ранее сообщалось, что 33-летний Иньеста может покинуть "Барселону" по окончании нынешнего сезона.

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