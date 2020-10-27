Бартомеу высказался о ситуации с уходом Месси из "Барселоны"
Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу рассказал, что думает о нападающем Лионеле Месси, который летом хотел покинуть каталонский клуб.
"У Месси был контракт, по которому он мог покинуть клуб, но срок действия этой опции истек. Для команды важнейшим приоритетом был старт новой эры "Барселоны" с Месси в команде.
В тот момент я решил не делать публичных заявлений. Не чувствовал, что уместно обсуждать нашего капитана публично. Не стал бы делать этого сейчас. Это часть работы.
Эта команда с Лео Месси и сочетанием молодого таланта и победного опыта вернет гордость и надежду, чего жаждут наши фанаты", - цитирует Бартомеу официальный сайт "сине-гранатовых".
Ранее стало известно, что Бартомеу не планирует покидать свой пост в ближайшее время.
А еще: VAR-ассистент матча "Барселона" - "Реал" рекомендовал не назначать пенальти на Рамосе| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14