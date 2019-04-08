Бартомеу высказался о слухах, сватающих Гризманна в "Барселону"

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Бартомеу высказался о слухах, сватающих Гризманна в "Барселону"

Президент "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу уклончиво ответил на вопрос о возможном переходе в каталонский клуб форварда "Атлетико" Антуана Гризманна.

"Сейчас не время обсуждать футболистов других клубов. В прессе много слухов, но нам нужно сосредоточиться на Ла Лиге, Лиге Чемпионов и Кубке Испании. У нас впереди достаточно матчей. Мы поговорим о трансферах по завершении сезона", - приводит слова Бартомеу Marca.

Напомним, что прошлым летом "Барселона" пыталась купить Гризманна, но тот предпочёл остаться в "Атлетико".

Сейчас же на фоне очередного бестрофейного сезона "матрасников" звёздный француз изъявил желание присоединиться к "сине-гранатовым".

Трансфер нападающего обойдётся каталонскому клубу в 120 миллионов евро.

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