Бартомеу высказался о слухах, сватающих Гризманна в "Барселону"
Президент "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу уклончиво ответил на вопрос о возможном переходе в каталонский клуб форварда "Атлетико" Антуана Гризманна.
"Сейчас не время обсуждать футболистов других клубов. В прессе много слухов, но нам нужно сосредоточиться на Ла Лиге, Лиге Чемпионов и Кубке Испании. У нас впереди достаточно матчей. Мы поговорим о трансферах по завершении сезона", - приводит слова Бартомеу Marca.
Напомним, что прошлым летом "Барселона" пыталась купить Гризманна, но тот предпочёл остаться в "Атлетико".
Сейчас же на фоне очередного бестрофейного сезона "матрасников" звёздный француз изъявил желание присоединиться к "сине-гранатовым".
Трансфер нападающего обойдётся каталонскому клубу в 120 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|31
|73
|2
|Атлетико Мадрид
|31
|62
|3
|Реал Мадрид
|31
|60
|4
|Хетафе
|31
|50
|5
|Севилья
|31
|49
|6
|Валенсия
|31
|46
|7
|Алавес
|31
|45
|8
|Атлетик Бильбао
|31
|43
|9
|Бетис
|31
|43
|10
|Реал Сосьедад
|31
|40
|11
|Леганес
|31
|40
|12
|Эйбар
|31
|39
|13
|Эспаньол
|31
|38
|14
|Жирона
|31
|34
|15
|Леванте
|31
|33
|16
|Сельта Виго
|31
|32
|17
|Реал Вальядолид
|31
|30
|18
|Вильярреал
|31
|30
|19
|Райо Вальекано
|31
|27
|20
|Уэска
|31
|24