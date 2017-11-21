Бартомеу высказался о трансферных планах "Барселоны" на зиму

Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу высказался о трансферных планах своего клуба на зимнее трансферное окно.

"Трансферные планы на январь? Есть более квалифицированные люди в этом вопросе, чем я, такие как Пеп Сегура и Оскар Грау. Мы очень довольны командой, и если зимой появятся варианты для укрепления состава, мы будем готовы действовать. Чтобы выиграть Лигу Чемпионов, может потребоваться усиление. Сезон проходит хорошо для нас. После "Ювентуса" мы должны будем думать о "Валенсии". Мы находимся на верном пути с отличной работой Эрнесто Вальверде и игроков ", - цитирует босса "сине-гранатовых" El Mundo Deportivo.

Напомним, "Барселона" определилась с главной альтернативой Коутиньо. | soccernews.ru