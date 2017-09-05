Бартомеу высказался о возможном приобретении Коутиньо в зимнее трансферное окно

Теги барселонажозеп мария бартомеуливерпулькоутиньо

Бартомеу высказался о возможном приобретении Коутиньо в зимнее трансферное окноПрезидент каталонской "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу высказался о возможном приобретении полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо в зимнее трансферное окно.

"Может ли Коутиньо перейти к нам в январе? Я не буду называть имен. Посмотрим, что случится. "Ливерпуль" отрицает, что просил за него 200 миллионов евро? Это правда, за него просили 200 миллионов", - приводит слова Бартомеу El Mundo Deportivo.

Напомним, Пеле поделился мнением о ситуации с Коутиньо. | soccernews.ru

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