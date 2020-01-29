Бартомеу высказался о возможных трансферах Неймара и Лаутаро Мартинеса



Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу ответил на вопросы о возможных трансферах нападающего ПСЖ Неймара, а также форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса.

"Меня спрашивают о Неймаре с прошлого года и я уже отвечал на эти вопросы. Мы обсудим эту тему не раньше того момента, как проведем собрание по поводу следующего сезона. Сейчас мы знаем лишь то, что мы хотим сделать в зимнее трансферное окно. На лето планов пока нет, но мы открыты к любым вариантам.

Возможно ли совместить переходы Неймара и Лаутаро Мартинеса в одно трансферное окно? Я не люблю говорить о футболистах, которые выступают за другие клубы. Один сейчас играет в Италии, а другой - во Франции", - приводит слова Бартомеу Mundo Deportivo.

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