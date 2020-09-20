Бартомеу высказался об отказе Кумана от услуг Пуча
Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу прокомментировал информацию, что главный тренер каталонского клуба Рональд Куман не рассчитывает на молодого полузащитника Рикарда Пуча.
"Куман прибыл в "Барселону" на долгие годы. Рональд - символ клуба. Сообщения о том, что он не рассчитывает на кого-то из игроков, немного преувеличены. У нас большой состав, в котором много хороших футболистов", - приводит слова Бартомеу Marca.
21-летний Пуч является воспитанником "Барселоны". Всего он провел за каталонский клуб 15 матчей во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: Куман отреагировал на слухи, что он не рассчитывает на Пуча. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
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|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14