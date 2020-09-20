Бартомеу высказался об отказе Кумана от услуг Пуча



Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу прокомментировал информацию, что главный тренер каталонского клуба Рональд Куман не рассчитывает на молодого полузащитника Рикарда Пуча.

"Куман прибыл в "Барселону" на долгие годы. Рональд - символ клуба. Сообщения о том, что он не рассчитывает на кого-то из игроков, немного преувеличены. У нас большой состав, в котором много хороших футболистов", - приводит слова Бартомеу Marca.

21-летний Пуч является воспитанником "Барселоны". Всего он провел за каталонский клуб 15 матчей во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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