Бартомеу выступил с заявлением в связи с критикой Месси в соцсетях

1 Теги жозеп мария бартомеулионель мессибарселона

Бартомеу выступил с заявлением в связи с критикой Месси в соцсетях
Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу отверг все обвинения в том, что клуб заплатил за критику игроков команды в социальных сетях. 

"Мы заключили соглашением с компанией, которая занимает мониторингом в социальных сетях. Но мы никогда не нанимали никого для критики. Контракт с компанией уже расторгнут. Мы не собирались никого дискредитировать. Ни футболистов, ни бывших игроков, ни политиков, ни тренеров, ни президентов или бывших президентов.

Это ложь. Поэтому мы намерены защищать себя и преследовать тех, кто это организовал", - приводит слова Бартомеу Marca.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб заплатил один миллион евро компании i3 Ventures, которая обладает большим количеством аккаунтов в Twitter и Facebook. Целью сделки было улучшение имиджа президента клуба, а также нанесении ущерба его критикам. Кроме Месси, критиковались также Жерар Пике, Хосеп Гвардиола, Хави и Карлес Пуйоль.

Не пропустите: Бывший президент "Барселоны" потребовал от Бартомеу уйти в отставку. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Опровергла в скобках. Все понимают, что гном разжёт очередной пожар в этом гареме! Тролить этих днарей не нужно (Олимпико и Энфилд до конца дней это сделали). Нужно разогнать старый балласт, переизбрать Бартомеу, вернуть профессора Алёнью - вот 3 главных шага к возрождению Барсы. Лео нужно убирать первым, так как это раковая опухоль на теле команды! Дальше пошагово: Суарес-Бускетс-Альба-Пике (можно вывести в лес, под предлогом свежим воздухом подышать) и там их "освободить" от клубных дел так сказать. Всяких Видалей и Де Йонгов пораздавать по 5-10 млн. за штуку, больше никто не даст... Дыр Штегена на родину по гарантии (слишком он дырявый) вроде всё... Visca el Barca!

Ответить

главное

"Реал" объявил о переходе 18-летнего бразильца за 30 миллионов евро

"Реал" объявил о переходе 18-летнего бразильца за 30 миллионов евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов