Бартомеу выступил с заявлением в связи с критикой Месси в соцсетях



Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу отверг все обвинения в том, что клуб заплатил за критику игроков команды в социальных сетях.

"Мы заключили соглашением с компанией, которая занимает мониторингом в социальных сетях. Но мы никогда не нанимали никого для критики. Контракт с компанией уже расторгнут. Мы не собирались никого дискредитировать. Ни футболистов, ни бывших игроков, ни политиков, ни тренеров, ни президентов или бывших президентов.

Это ложь. Поэтому мы намерены защищать себя и преследовать тех, кто это организовал", - приводит слова Бартомеу Marca.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб заплатил один миллион евро компании i3 Ventures, которая обладает большим количеством аккаунтов в Twitter и Facebook. Целью сделки было улучшение имиджа президента клуба, а также нанесении ущерба его критикам. Кроме Месси, критиковались также Жерар Пике, Хосеп Гвардиола, Хави и Карлес Пуйоль.

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