Бартомеу: "Я спокоен, все клубы мира хотят Неймара"

Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу высказался о ситуации с форвардом своей команды Неймаром.

" Я спокоен, все клубы мира хотят его. Вы же знаете, что он вчера ясно высказался по этому поводу. Спросите его еще раз ", - приводит слова президента "сине-гранатовых" football.fr.

Напомним, Неймар заявил, что он счастлив в "Барселоне". | soccernews.ru