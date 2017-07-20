Бартомеу: "Я спокоен, все клубы мира хотят Неймара"

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Бартомеу: "Я спокоен, все клубы мира хотят Неймара"Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу высказался о ситуации с форвардом своей команды Неймаром.

"Я спокоен, все клубы мира хотят его. Вы же знаете, что он вчера ясно высказался по этому поводу. Спросите его еще раз", - приводит слова президента "сине-гранатовых" football.fr.

Напомним, Неймар заявил, что он счастлив в "Барселоне". | soccernews.ru

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