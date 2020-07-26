Бартомеу заявил, что "Барселона" является фаворитом текущего розыгрыша Лиги Чемпионов

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу заявил, что каталонцы являются фаворитами текущего розыгрыша Лиги Чемпионов.

"Барселона" фаворит. Команда всегда фаворит в любом турнире, учитывая рвение наших игроков и дух победы.

Сейчас очень подходящий момент, чтобы вернуться на вершину", - цитирует Бартомеу Mundo Deportivo.

Матч "Барселона" - "Наполи" состоится 8 августа на стадионе "Камп Ноу". Начало игры - в 22:00 (мск).Первая встреча команд завершилась со счетом 1:1.

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