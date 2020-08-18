Бартомеу заявил, что Месси не покинет "Барселону"

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу заявил, что форвард Лионель Месси не покинет команду.

После поражения каталонцев в матче 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Баварией" (2:8) в СМИ появилась информация о том, что капитан "сине-гранатовых" намерен уйти из команды.

"Месси - лидер нашей команды. У него контракт до 2021 года. Я часто говорю с Лео, еще чаще - с его отцом. Он номер один в мире. Несомненно, в новой команде Кумана будет Месси", - цитирует Бартомеу Marca

Ранее стало известно, что новым главным тренером каталонской команды станет Рональд Куман.

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