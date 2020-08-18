Бартомеу заявил, что не собирается покидать свой пост в "Барселоне"

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Бартомеу заявил, что не собирается покидать свой пост в "Барселоне"

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу рассказал, что не собирается покидать каталонский клуб.

Ранее каталонцев покинули главный тренер Кике Сетьен и спортивный директор Эрик Абидаль.

"Уйти в отставку было бы проще, но я не делаю этого из-за моей ответственности перед командой. У нас кризис, а не институциональный. Это не клубный кризис, а всего лишь спортивный, который мы должны исправить", - передает слова Бартомеу Marca.

Ранее сообщалось, что в скором времени клуб возглавит Рональд Куман.

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