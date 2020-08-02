Бартомеу заявил, что Сетьен останется главным тренером "Барселоны"
Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу рассказал, что Кике Сетьен не покинет пост главного тренера клуба.
Отметим, что по итогам завершившегося сезона Ла Лиги каталонцы заняли второе место, уступив "Реалу".
"У Сетьена есть контракт, рассчитанный на следующий сезон. Сложно давать оценку тренеру после нескольких месяцев работы.
Мы ни разу не думали о смене тренера, ни с кем не разговаривали. Общаюсь с Хави, так как у нас хорошие отношения. Но он только что продлил контракт со своим клубом. Однажды он будет тренером "Барселоны", но он сам решит, когда", - цитирует Бартомеу Sport.
Сетьен возглавил "Барселону" в январе 2020 года, заменив Эрнесто Вальверде.
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|Команда
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|О
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|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14