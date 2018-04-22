Бартомеу: "Знаю, что у Иньесты есть предложение от другого клуба"

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Бартомеу: "Знаю, что у Иньесты есть предложение от другого клуба"Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу дал комментарий по будущему капитана своей команды Андреса Иньесты.

"Я знаю, что у Иньесты есть предложение от другого клуба, но "Барса" - клуб всей его жизни, и у него есть пожизненный контракт", - приводит слова клубного босса "сине-гранатовых" The Sun.

В нынешнем сезоне Иньеста забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи в 39 матчах за "Барселону".

Напомним, Иньеста сообщит о своем решении на следующей неделе. | soccernews.ru

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