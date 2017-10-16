Бартон недоволен нынешним состоянием сборной Англии

Хавбек Джоуи Бартон высказался о сборной Англии.

"Невозможно смотреть на то, как быстро мы регрессируем как футбольная нация, несмотря на то, что наших футболистов окружают лучшие игроки и тренеры в мире" - написал Бартон в твиттере.

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