Бартон призвал Гвардиолу "перестать ныть"

Бывший футболист "Манчестер Сити" Джоуи Бартон считает, что главный тренер команды Хосеп Гвардиола должен прекратить жаловаться на судейство в Англии.

"Чего он хочет добиться? Такого же бесконтактного футбола, как в Испании или Италии? Игра должна идти своим чередом. В Англии очень быстрый футбол, поэтому грубые стыки неизбежны. Гвардиола должен это понять.

В нашем футболе важную роль играет физическая составляющая. И если ты хочешь выиграть чемпионат в Англии, то должен с этим смириться. Хватит ныть, играй в футбол!" - сказал он.

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