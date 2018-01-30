Бартон призвал Гвардиолу "перестать ныть"

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Бартон призвал Гвардиолу "перестать ныть"Бывший футболист "Манчестер Сити" Джоуи Бартон считает, что главный тренер команды Хосеп Гвардиола должен прекратить жаловаться на судейство в Англии. 

"Чего он хочет добиться? Такого же бесконтактного футбола, как в Испании или Италии? Игра должна идти своим чередом. В Англии очень быстрый футбол, поэтому грубые стыки неизбежны. Гвардиола должен это понять.

В нашем футболе важную роль играет физическая составляющая. И если ты хочешь выиграть чемпионат в Англии, то должен с этим смириться. Хватит ныть, играй в футбол!" - сказал он.

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