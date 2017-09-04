Бартон рассказал, почему сорвался трансфер Баркли в "Челси"

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Бартон рассказал, почему сорвался трансфер Баркли в "Челси"

Известный английский футболист Джоуи Бартон рассказал, почему сорвался трансфер полузащитника "Эвертона" Росса Баркли в "Челси".

"Я слышал интересную историю о срыве трансфера Баркли. Игрок хотел поговорить с Конте, но тренер выключил телефон. После этого Росс утратил уверенность и не подписал контракт. Баркли подумал: "Ну хорошо, если тренер не отвечает на мой звонок, он не хочет заполучить меня". Именно поэтому он вернулся в "Эвертон" - цитирует Бартона talkSPORT.

По информации британской прессы, Баркли уже проходил медобследование для "Челси", но внезапно передумал переходить в лондонский клуб. Сам футболист утверждает, что отказался от трансфера из-за травмы.

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