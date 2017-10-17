Бартон: "Венгер похож на пьяного, который ждет, когда его выкинут с вечеринки"

Теги арсенал лондонарсен венгерджоуи бартон

Бартон: "Венгер похож на пьяного, который ждет, когда его выкинут с вечеринки"
Полузащитник "Бернли" Джоуи Бартон подверг критике главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера.

"Я знаю, что фанатов "Арсенала" беспокоит тренерская позиция. Но Венгер по-прежнему верит, что он может построить хорошую команду. В прошлом году у Венгера была прекрасная возможность уйти, но он ею не воспользовался. Я преклоняюсь перед его достижениями в "Арсенале". Однако сейчас он похож на пьяного, который ждет, когда его выкинут с вечеринки", - приводит слова Бартона TalkSport.

Стоит отметить, что в последний раз "Арсенал" становился чемпионом Англии 13 лет назад, а с тех пор по три раза выиграл Кубок и Суперкубок Англии.

Не пропустите: "Арсенал" определился с возможной заменой Санчесу. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Почему разгром "Севильи" – это круто, но радоваться пока рано

Почему разгром "Севильи" – это круто, но радоваться пока рано

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 8 22
2 Манчестер Юнайтед 8 20
3 Тоттенхэм 8 17
4 Уотфорд 8 15
5 Челси 8 13
6 Арсенал Лондон 8 13
7 Бернли 8 13
8 Ливерпуль 8 13
9 Ньюкасл Юнайтед 8 11
10 Саутгемптон 8 9
11 Вест Бромвич Альбион 7 9
12 Хаддерсфилд Таун 8 9
13 Суонси Сити 8 8
14 Брайтон & Хоув Альбион 8 8
15 Вест Хэм Юнайтед 8 8
16 Эвертон 8 8
17 Сток Сити 8 8
18 Лестер Сити 7 5
19 Борнмут 8 4
20 Кристал Пэлас 8 3
Полная таблица

топ-5 тегов