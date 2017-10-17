Бартон: "Венгер похож на пьяного, который ждет, когда его выкинут с вечеринки"



Полузащитник "Бернли" Джоуи Бартон подверг критике главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера.

"Я знаю, что фанатов "Арсенала" беспокоит тренерская позиция. Но Венгер по-прежнему верит, что он может построить хорошую команду. В прошлом году у Венгера была прекрасная возможность уйти, но он ею не воспользовался. Я преклоняюсь перед его достижениями в "Арсенале". Однако сейчас он похож на пьяного, который ждет, когда его выкинут с вечеринки", - приводит слова Бартона TalkSport.

Стоит отметить, что в последний раз "Арсенал" становился чемпионом Англии 13 лет назад, а с тех пор по три раза выиграл Кубок и Суперкубок Англии.

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