Бартон: "Я предполагаю, "Манчестер Юнайтед" возьмет чемпионство"

Экс-игрок "Манчестер Сити" Джоуи Бартон поделился мнением о том, кто в этом сезоне выиграет АПЛ.

"Я предполагаю, "Манчестер Юнайтед" возьмет титул. Считаю так главным образом ввиду того, что их тренер - серийный победитель. Моуринью знает, как побеждать. Кроме того, приближаются холода, и календарь скоро станет плотнее. На мой взгляд, у "МЮ" есть физические качества, чтобы справиться с этим.

Если помните, в прошлом сезоне "Манчестер Сити" стартовал с места в карьер, а затем забуксовал. У них там южноамериканцы. Я не уверен, что им нравится, когда в Англии холодает" - приводит слова Бартона 101 Great Goals.

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