Бартон: "Я предполагаю, "Манчестер Юнайтед" возьмет чемпионство"

Теги манчестер ситиманчестер юнайтедджоуи бартон

Бартон: "Я предполагаю, "Манчестер Юнайтед" возьмет чемпионство"

Экс-игрок "Манчестер Сити" Джоуи Бартон поделился мнением о том, кто в этом сезоне выиграет АПЛ.

"Я предполагаю, "Манчестер Юнайтед" возьмет титул. Считаю так главным образом ввиду того, что их тренер - серийный победитель. Моуринью знает, как побеждать. Кроме того, приближаются холода, и календарь скоро станет плотнее. На мой взгляд, у "МЮ" есть физические качества, чтобы справиться с этим.

Если помните, в прошлом сезоне "Манчестер Сити" стартовал с места в карьер, а затем забуксовал. У них там южноамериканцы. Я не уверен, что им нравится, когда в Англии холодает" - приводит слова Бартона 101 Great Goals.

Читайте также: Фердинанд назвал лучшего защитника АПЛ. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Второе испытание армейцев: ЦСКА принимает "Манчестер Юнайтед"

Второе испытание армейцев: ЦСКА принимает "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 6 16
2 Манчестер Юнайтед 6 16
3 Челси 6 13
4 Тоттенхэм 6 11
5 Ливерпуль 6 11
6 Уотфорд 6 11
7 Хаддерсфилд Таун 6 9
8 Бернли 6 9
9 Ньюкасл Юнайтед 6 9
10 Вест Бромвич Альбион 5 8
11 Саутгемптон 6 8
12 Арсенал Лондон 5 7
13 Брайтон & Хоув Альбион 6 7
14 Эвертон 6 7
15 Суонси Сити 6 5
16 Сток Сити 6 5
17 Лестер Сити 6 4
18 Вест Хэм Юнайтед 6 4
19 Борнмут 6 3
20 Кристал Пэлас 6 0
Полная таблица

топ-5 тегов