Бартра: "Дембеле - отличное подписание"

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Бартра: "Дембеле - отличное подписание"Защитник дортмундской "Боруссии" Марк Бартра прокомментировал переход своего одноклубника Усмана Дембеле в каталонскую "Барселону".

"Он - отличное подписание, я играл с ним в этом году и видел, что он может делать. Он - отличный игрок, но нужно быть терпеливыми, он - очень молод, и он только начинает свою карьеру. Его нельзя сравнивать с кем-то еще, в конце концов Неймар входит в тройку лучших игроков в мире. Нужно быть терпеливыми. Он - один из игроков, кто развлекает зрителей. Он вызывает у соперников много проблем и, он - тот, в ком нуждалась "Барса", - цитирует 26-летнего бека AS.

Напомним, Дембеле провел первую тренировку в "Барселоне". | soccernews.ru

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Молодец Бартра,уважает свой бывший клуб!

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