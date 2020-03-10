Бартра допустил возвращение в "Барселону"

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Бартра допустил возвращение в "Барселону"

Защитник "Бетиса" Марк Бартра не исключил, что однажды он вернётся в "Барселону".

"Сейчас я на сто процентов сосредоточен на "Бетисе". Мне здесь очень хорошо, но я никогда не исключал возможность возвращения в "Барселону". Там я провёл 15 прекрасных лет. Я внимательно слежу за командой. У меня там много друзей, а теперь и тренер Сетьен, который пригласил меня в "Бетис", - цитирует 29-летнего испанца Mundo Deportivo.

Бартра является воспитанником "Барселоны". Родной клуб он покинул летом 2016 года, перейдя в дортмундскую "Боруссию", а в январе 2018-го вернулся в Испанию, заключив контракт с "Бетисом".

Соглашение игрока с "вердибланкос" рассчитан до конца сезона 2022/23.

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