Бартра допустил возвращение в "Барселону"
Защитник "Бетиса" Марк Бартра не исключил, что однажды он вернётся в "Барселону".
"Сейчас я на сто процентов сосредоточен на "Бетисе". Мне здесь очень хорошо, но я никогда не исключал возможность возвращения в "Барселону". Там я провёл 15 прекрасных лет. Я внимательно слежу за командой. У меня там много друзей, а теперь и тренер Сетьен, который пригласил меня в "Бетис", - цитирует 29-летнего испанца Mundo Deportivo.
Бартра является воспитанником "Барселоны". Родной клуб он покинул летом 2016 года, перейдя в дортмундскую "Боруссию", а в январе 2018-го вернулся в Испанию, заключив контракт с "Бетисом".
Соглашение игрока с "вердибланкос" рассчитан до конца сезона 2022/23.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
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|Атлетико Мадрид
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|35
|4
|Севилья
|20
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|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
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|Валенсия
|20
|31
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|Атлетик Бильбао
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|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
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|13
|Осасуна
|20
|25
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|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
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|Эйбар
|20
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|Мальорка
|20
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|Сельта Виго
|20
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|Леганес
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