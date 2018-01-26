Бартра может перейти в "Бетис"
"Бетис" проявляет интерес к испанскому защитнику дортмундской "Боруссии" Марку Бартре, сообщает ColumnaCero.
По сведениям издания, севильский клуб хочет арендовать футболиста на полгода. Сам игрок не прочь сменить клуб, чтобы иметь регулярную игровую практику перед Чемпионатом Мира-2018.
В этом сезоне 27-летний Бартра провел за "Боруссию" 20 матчей и забил 4 гола.
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