Бартра может покинуть дортмундскую "Боруссию"
Дортмундская "Боруссия" намерена расстаться с испанским защитником Марком Бартрой, сообщает Bild.
По сведениям издания, немецкий клуб выставит футболиста на трансфер в январе. Сам игрок готов сменить клуб и хочет вернуться в Испанию.
В этом сезоне 27-летний Бартра провел за "Боруссию" 20 матчей и забил 4 гола.
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