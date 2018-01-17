Бартра может покинуть дортмундскую "Боруссию"

Дортмундская "Боруссия" намерена расстаться с испанским защитником Марком Бартрой, сообщает Bild.

По сведениям издания, немецкий клуб выставит футболиста на трансфер в январе. Сам игрок готов сменить клуб и хочет вернуться в Испанию.

В этом сезоне 27-летний Бартра провел за "Боруссию" 20 матчей и забил 4 гола.

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