Бартра отклонил предложение "Барселоны"

Теги барселонасевильяклеман ланглемарк бартрабетис

Бартра отклонил предложение "Барселоны"Каталонская "Барселона" предпринимала попытки подписать этим летом защитника севильского "Бетиса" Марка Бартру.

Так, по сведениям испанской прессы, перед приобретением Клемана Лангле в "Севилье" "сине-гранатовые" вышли на контакт с 27-летним беком "зелено-белых". Однако тот отказался возвращаться в родной клуб, так как опасался, что будет только третьим игроком в команде на своей позиции.

Напомним, Лангле прокомментировал свой переход в "Барселону".  | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Тридцать второй день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 15 июля

Тридцать второй день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 15 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов