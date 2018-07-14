Бартра отклонил предложение "Барселоны"

Каталонская "Барселона" предпринимала попытки подписать этим летом защитника севильского "Бетиса" Марка Бартру.

Так, по сведениям испанской прессы, перед приобретением Клемана Лангле в "Севилье" "сине-гранатовые" вышли на контакт с 27-летним беком "зелено-белых". Однако тот отказался возвращаться в родной клуб, так как опасался, что будет только третьим игроком в команде на своей позиции.

Напомним, Лангле прокомментировал свой переход в "Барселону". | soccernews.ru