Бартра признан лучшим игроком "Бетиса" в сезоне

Защитник Марк Бартра получил звание лучшего игрока "Бетиса" в сезоне-2017/18.

Отметим, что 27-летний испанец перебрался в испанский клуб из дортмундской "Боруссии" только в конце января этого года.

Несмотря на это, фанаты признали испанца лучшим по итогам сезона.

В 16-ти играх за "Бетис" Бартра забил один гол.

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