Бартра признан лучшим игроком "Бетиса" в сезоне

Теги бетисмарк бартра

Бартра признан лучшим игроком "Бетиса" в сезонеЗащитник Марк Бартра получил звание лучшего игрока "Бетиса" в сезоне-2017/18.

Отметим, что 27-летний испанец перебрался в испанский клуб из дортмундской "Боруссии" только в конце января этого года.

Несмотря на это, фанаты признали испанца лучшим по итогам сезона.

В 16-ти играх за "Бетис" Бартра забил один гол.

Читайте: "Фиорентина" выкупила защитника "Бетиса"  | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Роналду сообщил игрокам "Реала" об уходе из клуба

Роналду сообщил игрокам "Реала" об уходе из клуба

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов