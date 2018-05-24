Бартра прокомментировал непопадание в заявку сборной Испании на ЧМ-2018

Защитник "Бетиса" Марк Бартра прокомментировал непопадание в заявку сборной Испании на Чемпионат Мира 2018 года.

"Тяжело принять это, потому что я отдавал все силы, чтобы поехать на турнир и многим пожертвовал ради этого. Но в сборной большой выбор отличных игроков, что говорит об уровне национальной команды. Там собрана элита. Я желаю им всего наилучшего. Надеюсь, они смогут вновь выиграть Чемпионат Мира. Полагаю, им это по силам" - цитирует Бартру Marca.

Напомним, что воспитанника "Барселоны" не вызывают в сборную Испании с 2016 года.

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