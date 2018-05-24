Бартра прокомментировал непопадание в заявку сборной Испании на ЧМ-2018

Теги марк бартрабетисиспания

Бартра прокомментировал непопадание в заявку сборной Испании на ЧМ-2018

Защитник "Бетиса" Марк Бартра прокомментировал непопадание в заявку сборной Испании на Чемпионат Мира 2018 года.

"Тяжело принять это, потому что я отдавал все силы, чтобы поехать на турнир и многим пожертвовал ради этого. Но в сборной большой выбор отличных игроков, что говорит об уровне национальной команды. Там собрана элита. Я желаю им всего наилучшего. Надеюсь, они смогут вновь выиграть Чемпионат Мира. Полагаю, им это по силам" - цитирует Бартру Marca.

Напомним, что воспитанника "Барселоны" не вызывают в сборную Испании с 2016 года.

Не пропустите: Goal.com составил команду из испанских футболистов, которые не вошли в заявку сборной на ЧМ-2018. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Сделай прогноз на финал Лиги Чемпионов – выиграй приз!

Сделай прогноз на финал Лиги Чемпионов – выиграй приз!

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов