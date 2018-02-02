Бартра прокомментировал переход в "Бетис"

Теги бетисмарк бартра

Бартра прокомментировал переход в "Бетис"

Новичок "Бетиса" Марк Бартра высказался по поводу своего перехода из дортмундской "Боруссии" в андалусийский клуб.

"Не ощущаю давления из-за суммы трансфера и полностью сосредоточен на работе с командой. Я отлично знаком с Ла Лигой и очень рад вернуться в Испанию. Теперь я должен показать желание, самоотдачу, заработать место в основе и добиться здесь успеха. Буду упорно работать над тем, чтобы поехать на Чемпионат Мира. Думаю, это возможно. Уверен, что способен претендовать на место в сборной, несмотря на огромную конкуренцию" - цитирует 27-летнего центрбека Football Espana.

Напомним, что "Бетис" заплатил за Бартру 10 миллионов евро, что является вторым самым дорогим трансфером в истории клуба. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Реал" отправляется в Валенсию на игру с "Леванте"

"Реал" отправляется в Валенсию на игру с "Леванте"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 21 57
2 Атлетико Мадрид 21 46
3 Валенсия 21 40
4 Реал Мадрид 20 38
5 Вильярреал 21 37
6 Севилья 21 33
7 Сельта Виго 21 31
8 Эйбар 21 29
9 Хетафе 21 28
10 Жирона 21 28
11 Леганес 20 28
12 Атлетик Бильбао 21 27
13 Бетис 21 27
14 Эспаньол 21 24
15 Реал Сосьедад 21 23
16 Леванте 21 19
17 Алавес 21 19
18 Депортиво Ла-Корунья 21 17
19 Лас Пальмас 21 14
20 Малага 21 13
Полная таблица

топ-5 тегов