Бартра прокомментировал переход в "Бетис"

Новичок "Бетиса" Марк Бартра высказался по поводу своего перехода из дортмундской "Боруссии" в андалусийский клуб.

"Не ощущаю давления из-за суммы трансфера и полностью сосредоточен на работе с командой. Я отлично знаком с Ла Лигой и очень рад вернуться в Испанию. Теперь я должен показать желание, самоотдачу, заработать место в основе и добиться здесь успеха. Буду упорно работать над тем, чтобы поехать на Чемпионат Мира. Думаю, это возможно. Уверен, что способен претендовать на место в сборной, несмотря на огромную конкуренцию" - цитирует 27-летнего центрбека Football Espana.

Напомним, что "Бетис" заплатил за Бартру 10 миллионов евро, что является вторым самым дорогим трансфером в истории клуба. | http://soccernews.ru