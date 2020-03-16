Бартра с женой поучаствовали в занимательном челлендже
Защитник "Бетиса" Марк Бартра опубликовал в инстаграме видео танца со своей женой Мелиссой Хименес под песню Oh Nanana группы Bonde R300.
Таким образом, испанский центрбек с супругой приняли вызов Кристиана Тельо и поучаствовали в Nanana Challenge.
Бартра передал эстафету Серхи Роберто ("Барселона"), Альваро Морате ("Атлетико") и Марку Муньесе ("Аль-Араби").
Os animamos a [email protected] a que hagáis el #NananaChallengeAtHome . Gracias @ctello91 por la nominación! Nosotros nominamos a: @sergiroberto & @coralsimanovich , @muniesa & @saracampeny y @alvaromorata & @alicecampello #YoMeQuedoEnCasa #MarcMeliChallenge #AprovechandoLaSiestaDeLosPeques
Не пропустите: Бартра допустил возвращение в "Барселону". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14