Бартра с женой поучаствовали в занимательном челлендже

Защитник "Бетиса" Марк Бартра опубликовал в инстаграме видео танца со своей женой Мелиссой Хименес под песню Oh Nanana группы Bonde R300.

Таким образом, испанский центрбек с супругой приняли вызов Кристиана Тельо и поучаствовали в Nanana Challenge.

Бартра передал эстафету Серхи Роберто ("Барселона"), Альваро Морате ("Атлетико") и Марку Муньесе ("Аль-Араби").

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