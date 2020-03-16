Бартра с женой поучаствовали в занимательном челлендже

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Бартра с женой поучаствовали в занимательном челлендже

Защитник "Бетиса" Марк Бартра опубликовал в инстаграме видео танца со своей женой Мелиссой Хименес под песню Oh Nanana группы Bonde R300.

Таким образом, испанский центрбек с супругой приняли вызов Кристиана Тельо и поучаствовали в Nanana Challenge.

Бартра передал эстафету Серхи Роберто ("Барселона"), Альваро Морате ("Атлетико") и Марку Муньесе ("Аль-Араби").

Не пропустите: Бартра допустил возвращение в "Барселону". | http://soccernews.ru
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