Бартра: "У нас уже есть опыт игр против "Реала" и, надо сказать, он достаточно успешный"

Защитник дортмундской "Боруссии" Марк Бартра рассказал о настрое команды на матч группового турнира Лиги чемпионов против "Реала".

"У нас уже есть опыт игр против "Реала" и, надо сказать, он достаточно успешный. Мы не дали в прошлом сезоне обыграть нас столь именитому сопернику, и "Боруссия" всерьез настроена на предстоящие игры. Мы вновь хотим помешать "Реалу".

Безусловно, в игре мадридцев многое зависит от Зидана, который вселяет в своих подопечных уверенность и буквально заставляет их прогрессировать каждый день. Тренер дает уверенность своим основным футболистам, а молодым – веру в хорошее будущее", - отметил испанец.

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