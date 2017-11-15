Бартра: "У Смолова есть все качества, чтобы играть в лучших клубах Европы"

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Бартра: "У Смолова есть все качества, чтобы играть в лучших клубах Европы"

Защитник дортмундской "Боруссии" и сборной Испании Марк Бартра остался впечатлён игрой нападающего "Краснодара" и сборной России Фёдора Смолова.

"Смолов - самый опасный, он отличный нападающий. Забил классные голы. У него есть все качества, чтобы играть в лучших клубах Европы" - сказал Бартра.

Напомним, что в товарищеском матче между сборными России и Испании Смолов оформил дубль. При этом оба его гола были очень эффектными.

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