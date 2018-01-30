Бартра вернется в Ла Лигу

Севильский "Бетис" подпишет защитника дортмундской "Боруссии" Марка Бартру, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, до лета текущего года 27-летний бек будет выступать за "бело-зеленых" на правах аренды, после чего испанский клуб выкупит его контракт. Ожидается, что стороны подпишут соглашение о сотрудничестве сроком на четыре года. О переходе игрока будет объявлено уже в ближайшее время.

Напомним, вчера "Бетис" уступил "Сельте". | soccernews.ru