Бартра: "Я стал больше ценить жизнь"

Испанский защитник дортмундской "Боруссии" Марк Бартра рассказал об изменениях внутри себя, после того, как он пострадал во время теракта в апреле этого года.

"Благодаря чему я счастлив? Я меня здоровая жизнь, я могу продолжать тренироваться и играть в футбол. Я все еще дополнительно занимаюсь с физиотерапевтом, чтобы улучшить работу руки. Мне уже намного лучше, но впереди еще много работы. Эта травма изменила меня. Теперь я больше ценю жизнь. У меня появилась дополнительная мотивация, я ценю каждую прожитую минуту. Возвращение к тренировкам было невероятным моментом для меня", - приводит слова Бартры Football Espana.

Напомним, что 25-летний Бартра получил перелом лучевой кости руки в результате взрыва возле автобуса "Боруссии" перед матчем Лиги Чемпионов с "Монако".

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