Бас Дост: "Нам нужно обыграть "Барселону", это не очень легко"

Нападающий "Спортинга" Бас Дост прокомментировал победу над "Олимпиакосом" в матче Лиги Чемпионов.

Встреча завершилась победой португальцев со счетом 3:1.

"В группе с "Барселоной" и "Ювентусом" мы набрали семь очков, чем должны гордиться. Тяжело будет выйти в плей-офф – нам нужно обыграть "Барселону", это не очень легко. Но почему бы и нет? Нужно верить в себя", - сказал он. | soccernews.ru