Бас Дост вернулся в "Спортинг"
Нападающий Бас Дост принял решение вернуться в "Спортинг".
Голландец согласовал с клубом условия контракта, который будет рассчитан на три года.
Презентация Доста пройдет уже сегодня, 21 июля.
Голландец покинул команду после кризиса, связанного с работой прежнего президента клуба Бруну де Карвалью.
В прошлом сезоне он забил 27 голов в португальской лиге.
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|Команда
|М
|О
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|34
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|Спортинг Лиссабон
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|4
|Брага
|34
|75
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|Рио Аве
|34
|51
|6
|Дешпортиво Чавес
|34
|47
|7
|Маритиму
|34
|47
|8
|Боавишта
|34
|45
|9
|Витория Гимарайнш
|34
|43
|10
|КД Тондела
|34
|38
|11
|Портимоненсе
|34
|38
|12
|Белененсиш
|34
|37
|13
|Дешпортиво Авеш
|34
|34
|14
|Морейренсе ФК
|34
|32
|15
|Витория Сетубал
|34
|32
|16
|Фейренсе
|34
|31
|17
|Пасуш де Феррейра
|34
|30
|18
|Эшторил
|34
|30