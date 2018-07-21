Бас Дост вернулся в "Спортинг"

Нападающий Бас Дост принял решение вернуться в "Спортинг".

Голландец согласовал с клубом условия контракта, который будет рассчитан на три года.

Презентация Доста пройдет уже сегодня, 21 июля.

Голландец покинул команду после кризиса, связанного с работой прежнего президента клуба Бруну де Карвалью.

В прошлом сезоне он забил 27 голов в португальской лиге.

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