Бас Дост вернулся в "Спортинг"

Теги спортинг лиссабонбас дост

Бас Дост вернулся в "Спортинг"Нападающий Бас Дост принял решение вернуться в "Спортинг".

Голландец согласовал с клубом условия контракта, который будет рассчитан на три года.

Презентация Доста пройдет уже сегодня, 21 июля.

Голландец покинул команду после кризиса, связанного с работой прежнего президента клуба Бруну де Карвалью.

В прошлом сезоне он забил 27 голов в португальской лиге.

Читайте: Рейна может покинуть "Милан" спустя 19 дней после подписания контракта | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

"Ливерпуль" стартует в международном Кубке чемпионов матчем против "Боруссии"

"Ливерпуль" стартует в международном Кубке чемпионов матчем против "Боруссии"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту 34 88
2 Бенфика 34 81
3 Спортинг Лиссабон 34 78
4 Брага 34 75
5 Рио Аве 34 51
6 Дешпортиво Чавес 34 47
7 Маритиму 34 47
8 Боавишта 34 45
9 Витория Гимарайнш 34 43
10 КД Тондела 34 38
11 Портимоненсе 34 38
12 Белененсиш 34 37
13 Дешпортиво Авеш 34 34
14 Морейренсе ФК 34 32
15 Витория Сетубал 34 32
16 Фейренсе 34 31
17 Пасуш де Феррейра 34 30
18 Эшторил 34 30
Полная таблица

топ-5 тегов